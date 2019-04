Os signos que sempre voltam a trair e quais pistas deixam escapar

Alguns signos do zodíaco são mais propícios a cometer traições mais de uma vez, sem permitir que o remorso tome conta ou ainda deixando algumas pistas evidentes.

Confira se você está na lista:

Libra

O libriano costuma justificar a traição para si mesmo, o que permite que eles não sintam culpa e acabem caindo no erro novamente com mais facilidade. As pistas que ele deixa transparecer nem sempre são fáceis de decifrar, pois ele lida com a traição com naturalidade e talvez só demonstre a verdade quando é confrontado diretamente, ficando desconfortável com o assunto.

Gêmeos

O geminiano gosta de ter flexibilidade na sua vida e fica entediado facilmente. Isso faz com que ele seja ainda mais suscetível a trair o parceiro mais de uma vez. Quando isso acontece ele pode tentar esconder o ocorrido sendo mais carinhoso, generoso e evitando confrontos.

Leão

Apesar de ser bastante leal, o leonino sempre se coloca em posições de destaque que podem atrair as pessoas e terminar em uma traição – principalmente se ele está confuso ou em um relacionamento complicado em reciprocidade. Quando está traindo, este signo tende parecer distante emocionalmente ou transparecer desconfiança, desenvolvendo ainda mais ciúme do parceiro.

Aquário

O aquariano tende a não gostar de relacionamentos tradicionais e pode prezar mais a sinceridade do que a fidelidade. Isso faz com que ele termine caindo traições mais de uma vez. Quando está pulando a cerca este signo pode exigir ainda mais liberdade, mas ao mesmo tempo se torna mais controlador com o parceiro.