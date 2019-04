As 7 situações cometidas no WhatsApp que podem banir sua conta

O serviço de mensagens instantâneas tem uma série de restrições que muitos desconhecem. O WhatsApp gerencia uma lista de "termos e condições" quando uma nova conta é criada. Neste momento, o usuário aceita as condições de uso.

"Nossos Serviços têm que ser utilizados de acordo com os nossos termos e políticas publicados. Se desativarmos a sua conta em decorrência de violação dos nossos Termos, você não criará outra conta sem a nossa permissão", afirmou.

Entre as várias regras, conforme revelou o site Daily Trend, cometer estas ações no WhatsApp pode acabar banindo sua conta do app. Confira:

– Criação e divulgação de 'notícias falsas' (fake News)

– Compartilhar conteúdo erótico

– Violação de direitos dos usuários

– Envio em massa ou automático da mesma mensagem

– Envio de códigos maliciosos

– Modificação de trabalhos e processos da aplicação

– Uso de versões piratas ou não autorizadas

Também não são aceitas ações obscena, difamatória, ameaçadora, intimidadora, assediante, odiosa, ofensiva em termos raciais ou étnicos, ou instigue ou encoraje condutas que sejam ilícitas ou inadequadas, inclusive a incitação a crimes violentos.

No texto, não abordamos as medidas legais que também podem envolver as ações, enquadrados na legislação brasileira. Vários crimes também podem gerar o banimento dos usuários.

LEIA TAMBÉM: