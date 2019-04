Nave espacial israelense Beresheet tenta pouso na Lua nesta quinta-feira

O módulo espacial israelense Beresheet tentará um pouso na Lua nesta quinta-feira (11). O projeto é comandado pela Space IL.

A entidade é uma organização sem fins lucrativos criada em 2011 com o objetivo de levar a primeira espaçonave israelense à Lua.

Na semana passada, a sonda concluiu com sucesso a manobra que a colocou na órbita do satélite natural da terra. Confira:

All of the nations to have successfully orbited the #Moon🌕:

🇷🇺: 1966

🇺🇸: 1966

🇯🇵: 1992

🇪🇺: 2004

🇨🇳: 2007

🇮🇳: 2008

🇮🇱: 2019

Up next, #Israel become the 4th nation to soft-land! #IsraeltotheMoonpic.twitter.com/8xDlgCjWhW

— Embassy of Israel (@IsraelinUSA) April 4, 2019