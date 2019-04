Estes 4 nutrientes ajudam a reduzir o risco de morte por câncer, diz estudo científico

Os nutricionistas constantemente batem na tecla de que a dieta humana deve conter em três macronutrientes específicos: Proteínas, gorduras e carboidratos. Ademais, deve se ter em conta uma boa variedade de alimentos para que a quantidade de micronutrientes seja adequada.

Micronutrientes são vitaminas e minerais essenciais para processos básicos que o corpo humano requer para funcionar em plenitude. Isso é importante levar em conta, pois segundo o sítio estrangeiro El Español, uma nova pesquisa científica indicou quais são os quatro micronutrientes essências para combater o câncer.

O estudo foi publicado na revista Annals o Internal Medicine e avaliou dados de 27 mil pacientes norte-americanos. Segundo a pesquisa, uma ingesta adequada destes quatro nutrientes reduz o risco de morte prematura pode qualquer motivo, especialmente câncer.

No entanto, há uma pegadinha. Os resultados foram comprovados em indivíduos que consumiam estes produtos de fontes naturais, ou seja, inserindo alimentos com alto valor biológico à dieta. Suplementação por meio de pílulas não obtiveram os mesmo benefícios.

Confira os nutrientes mapeados pelo estudo que analisou mais de 27 mil pessoas

Vitamina A

É uma vitamina responsável pela manutenção de uma boa saúde ocular. Segundo a Mayo Clinic, ela ainda desenvolve papel fundamental na saúde da pele, evita acnes e ajuda a combater o sarampo.

Vitamina K

É importante para a coagulação sanguínea e ajuda na manutenção da saúde óssea e coronário, de acordo com o National Institute of Health.

Magnésio

Responsável por mais de 300 ações enzimáticas. O sítio Tua Saúde afirma que o mineral é importante para regular o transporte de açúcar no sangue e a funcionalidade das células nervosa, assim como exerce papel na contração muscular.

Zinco

Este mineral é fundamental para o sistema imunológico, de acordo com o sítio estrangeiro Medline Plus. Ele ainda participa da divisão celular, cicatrização de feridas e do metabolismo dos carboidratos.