Cientistas da NASA encontram dois novos planetas: K2-293b e K2-294b

Cientistas da agência espacial americana encontraram dois novos planetas. A informação foi divulgada pela instituição nesta segunda-feira (09).

Os novos planetas são chamados de K2-293b e K2-294b. O primeiro é de 2,5 vezes maior do que a Terra, o segundo é cerca de 1,7 vezes.

📣Discovery Alert: Two new #exoplanets were found using AI.

Scientists used artificial intelligence to discover two new super Earths🌍➕ – bigger than Earth🌍, but smaller than Neptune🔵 – in data from @NASAKepler

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) April 8, 2019