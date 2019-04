Chá de dente-de-leão ajuda a emagrecer e tem ótimas propriedades tônicas; confira a receita

Este chá é um dos preferidos das vovós e até pouco tempo era apenas uma dentre as mil ervas para se tomar chá. Recentemente, pesquisas científicas descobriram os grandes benefícios do dente-de-leão, que é tão simples de encontrar e pode estar dando bobeira no seu jardim.

Segundo o sítio estrangeiro Draxe, a planta pode combater dores musculares, trabalhar como laxativo e é um ótimo substituto para o café. De acordo com o sítio Health Line, um estudo coreano encontrou efeitos na flor parecidos com os de um remédio para emagrecimento.

Outro fator importante nesta flor é que ela tem propriedades diuréticas, ou seja, ajuda a eliminar água do corpo, e no processo leva algumas toxinas embora. Um estudo de 2017, ressalta esta qualidade do dente-de-leão, demonstrando que ele pode atuar como um tônico para o fígado.

Reprodução/ Pixabay

Ingredientes

Flores e folhas de dente-de-leão (opção 1)

Raiz da flor (opção 2)

Água

Mel (opcional)

Preparação: Há duas maneiras de fazer este chá: usando flores e folhas da planta (op. 1); ou usando a raiz. Quem tiver o dente-de-leão no jardim, pode infundir flores e folhas por 15 minutos em água quente. Já a raiz requer duas horas no forno em fogo baixo, antes de partir para a infusão.