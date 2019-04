Battle Royale: Confira como reportar 'trapaceiros' no Garena Free Fire

Usar software de terceiros, explorar bugs, fazer modificações no usuário e qualquer outro comportamento que dê vantagem indevida sobre outros jogadores são considerados fraudes no game Garena Free Fire.

Isso pode custar caro: Segundo a Garena, a proibição de conta e do dispositivo permanentemente são as penalidades aplicadas.

Como denunciar

“Ajude-nos a criar um ambiente de jogo justo recusando-se a usar fraudes e denunciando quem fizer isso”, revelou. Se você suspeitar de algum jogador que esteja usando fraudes, você tem as seguintes maneiras de nos relatar. Confira:

Se você os encontrou no game, assistindo ao jogo deles, basta clicar no botão "denunciar" e seguir as instruções disponíveis na página.

Se encontrar fora do jogo, entre em contato aqui. O ID do usuário / nickname do jogador deve ser claramente exibido na evidência que você forneceu.

