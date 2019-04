5 verdades que todo casal precisa entender

Depois de ouvir as histórias de vida de muitas pessoas nas últimas três décadas, o psicólogo Forrest Talley decidiu criar uma lista com cinco verdades essenciais que todo casal deve ter em mente para construir um relacionamento forte e duradouro.

Seu parceiro não é perfeito.

Grandes uniões não dependem de parceiros perfeitos. Se fosse esse o caso, não haveria este tipo de relacionamento.

Em vez disso, grandes relacionamentos são feitos quando duas pessoas são razoavelmente compatíveis, quando cada uma busca o bem na outra e quando há apoio mútuo, perdão e respeito.

Ninguém encontra o cônjuge perfeito. Todos nós temos nossas deficiências. Viver para notar imperfeições do seu cônjuge envenena o relacionamento. Se você deve se concentrar em algo, escolha se concentrar nas boas qualidades do outro.

Seu parceiro não pode completar sua vida.

Muitos casais jovens têm a expectativa irrealista de que o relacionamento vai agir para "preencher" ou "consertar" as partes quebradas da sua vida. Até certo ponto, isso ocorre, mas não por completo.

Se você entrar em uma relação acreditando que essa pessoa maravilhosa com quem você se casou será seu melhor amigo, conselheiro, orientador motivacional, figura substituta do pai ou mãe, entre outros, você ficará desapontado. O ressentimento acabará por criar raízes.

Em vez de insistir que seu parceiro preencha todas essas funções, confie nos amigos, na família e em você mesmo. Dessa maneira, você vive uma vida mais plena e tem um relacionamento mais feliz.

Como acontece na vida em geral, você recebe do relacionamento aquilo que você coloca nele.

Se você investe tempo, pensamento e energia para desenvolver uma conexão mais forte e saudável, é provável que a recompensa seja um ótimo relacionamento.

Isso não é uma garantia, mas sim um princípio. O mesmo acontece se você se exercitar e comer corretamente; é provável que você seja mais saudável e viva mais do que se fizesse o contrário.

O esforço que você coloca na relação pode se tornar mais eficaz ao conversar francamente com seu parceiro sobre o que está indo bem no relacionamento.

Além disso, reserve um tempo para conversar pacientemente sobre aquilo que não está indo tão bem. É importante considerar como cada parte pode dar passos para fortalecer as áreas fracas do relacionamento e deixar as pequenas coisas de irem embora.

O relacionamento é se parece a uma conta de investimento.

Quanto mais você investe em construir uma forte conexão com o seu parceiro – mostrando bondade, apoio, afeição e respeito -, mais isso crescerá.

Então, quando você realmente errar, haverá suficientes "saldos emocionais" para cobrir a perda que seu relacionamento precisa sustentar. No entanto, esta abordagem não deve ser usada como uma desculpa para ter um mau comportamento.

O amor é um verbo, não um substantivo.

A maioria das pessoas relata que uma das razões importantes pelas quais eles decidiram investir em um relacionamento era que estavam apaixonadas pelo parceiro. Eles tinham sentimentos profundos de admiração e carinho um pelo outro.

Sentimentos, no entanto, vão aumentar e diminuir. Haverá momentos em um relacionamento em que esses sentimentos são muito fracos ou totalmente ausentes. Sentimentos são coisas volúveis; não baseie sua relação no fundamento instável dos sentimentos.

Reconheça, em vez disso, que o amor envolve mais do que sentimentos. Que no fundo, o amor é um compromisso de fazer o que é melhor para o outro, e que esse compromisso precisa ser expresso em ações diárias que sejam de apoio, afirmação e respeito.

Quando essa abordagem é adotada de maneira consistente, os sentimentos de amor que às vezes desaparecem acabam voltando, amadurecendo e enraizando-se ainda mais profundamente no relacionamento.