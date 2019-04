WhatsApp fará mudança radical em nova atualização para Android

O WhatsApp enviou uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, conforme revelou o site especializado Wabetainfo. No update, são desenvolvidas novas funções para os usuários.

Atualmente o app trabalha dois novos recursos: Informações de Encaminhamento (para saber quantas vezes uma mensagem foi compartilhada) e o recurso ‘Mensagem Enviada Frequentemente’, útil para descobrir se uma mensagem foi enviada para muitos contatos.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.97: what's new?

WhatsApp is experimenting a new feature under development that prevents to send frequently forwarded messages in groups, when enabled! 😱https://t.co/u6MExGVPYK

The feature is not available yet and it will be enabled in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 6, 2019