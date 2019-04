Sonda OSIRIS-REx da NASA registra 'região escura' do asteroide Bennu

A Sonda OSIRIS-REx, da agência espacial americana, é responsável por estudar o asteroide Bennu. O equipamento foi lançado no final do ano passado.

Bennu tem um diâmetro de aproximadamente 493 metros e é considerado 'potencialmente perigoso' para a Terra, segundo a NASA.

Recentemente a espaçonave registrou uma 'região escura' do objeto espacial. A imagem impresionante foi compartilhada no Twitter.

O arquivo mostra uma região de regolito escuro no asteroide. Quando a imagem foi tirada, a espaçonave foi posicionada sobre o hemisfério norte de Bennu, olhando para o sul sobre o bojo equatorial. Confira:

Want to see Bennu like I do? Last week, I executed a south/north flyby for our mapping campaign. While flying over the northern hemisphere, I rotated south to point PolyCam down toward the equator – and this is how the equatorial ridge looked.

Details: https://t.co/Y9D5bA0WBL pic.twitter.com/SAuiqGnx8Z

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) April 5, 2019