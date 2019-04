Serasa AntiFraude mostra se os seus dados pessoais vazaram na Dark Web

A Serasa Experian tem um novo serviço que mostra se os seus dados pessoais foram vazaram na perigosa da Dark Web. No mundo escuro da internet existem sites de difícil acesso para usuários comuns, pois não são encontrados por mecanismos de busca tradicionais.

Popular entre hacktivistas e criminosos virtuais, o anonimato permite traficar bens roubados, drogas, armas, outros materiais ilegais e conteúdos censurados.

Serasa

A versão gratuita desta ferramenta permite que qualquer pessoa descubra se o seu e-mail foi vazado na Dark Web. Já a versão paga que mostra em qual site o dado foi vazado ou comercializado.

Segundo a instituição, o "Serasa AntiFraude utiliza a tecnologia proprietária CyberAgent que atua como vigilante da internet que proativamente detecta informações pessoais que estejam expostas indevidamente. Esse recurso auxilia que pessoas e empresas sejam alertadas de possíveis atividades mal-intencionadas". Confira como fazer neste link.

Reprodução

Dados preocupantes

Mais de 500 mil contas de e-mail ficaram expostas em outubro de 2018. Ainda a empresa, é 43% mais provável sofrer uma violação de dados no Brasil do que em outros países. Foram 25 milhões de dados violados, sendo o 5º país com mais vazamentos de informações.

LEIA TAMBÉM: