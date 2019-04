Os signos do zodíaco que mais analisam seus parceiros

Alguns signos do zodíaco podem até não demonstrar, mas são muito analíticos e costumam tirar conclusões sobre o comportamento dos outros, especialmente dos seus parceiros.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

Ele pode até ter fases mais desligadas e parecer bastante “desencanado”, mas geralmente o geminiano tende a processar o dobro da informação que outros signos do zodíaco em metade do tempo. Ele não só analisa, mas sempre compara os comportamentos, buscando entender ou descobrir mais sobre o outro.

Câncer

O canceriano possui uma grande inteligência emocional e isso o faz capaz de identificar suas emoções e as de outras pessoas. Faz parte da sua natureza tentar desvendar os sentimentos dos outros e muitas vezes ele consegue realmente ter sucesso nesta missão. Ainda assim é preciso ter muito cuidado já que podem se comportar também de maneira um pouco “lunática”, fantasiando coisas que não existem.

Virgem

O virginiano nem sempre expressará verbalmente, mas seu cérebro não deixa de analisar as pessoas, especialmente seus parceiros. Ele é um perfeccionista e sempre busca observar as pessoas com astúcia para entendê-las, pois eles odeiam ser surpreendidos. Ainda assim, é importante que este signo tenha cuidado para não exagerar na desconfiança e permanecer sempre na defensiva.