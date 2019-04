O que Júpiter retrógrado significa para cada signo do zodíaco esta semana

Nesta quarta-feira Júpiter, o planeta espiritual cuja energia está relacionada ao crescimento e progresso, entrará em seu modo retrogrado durante quatro meses – uma fase que inspirará cada signo do zodíaco de uma forma.

Confira o que a entrada deste trânsito significa para o seu signo do zodíaco:

Áries

A entrada de Júpiter retrógrado na quarta-feira irá motivar seus pensamentos profundos sobre as razões que estão por trás de importantes decisões que você tomou ou ainda irá tomar.

Touro

Você sentirá a necessidade de ter conexões com pessoas que desejam permanecer e fazer a diferença na sua vida.

Gêmeos

Você assumirá este momento como a hora de mudar completamente sua vida amorosa ou renovar relacionamentos com pessoas do passado que ainda não saíram da sua vida.

Câncer

Este trânsito trará a necessidade de equilíbrio entre vida pessoal, trabalho e saúde. Aproveite a proatividade que também pode dar as caras.

Leão

Este momento pode ser gratidão, mas se você não esteve passando por uma boa fase é provável de que volte a se lembrar dos motivos que o fazem merecedor da felicidade, amor e sucesso. Ao se dar conta, tudo isso pode voltar a vir em sua direção.

Virgem

Este é o momento de renovar ou reparar relacionamentos com pessoas que você ama, especialmente aqueles que são familiares.

Libra

Este é um momento de equilibrar a comunicação, entendendo principalmente as coisas que são ditas, as que não são e aquilo que precisa de verdade ser comunicado.

Escorpião

Mais do que nunca, você começa a reconsiderar questões financeiras, materiais e pessoais em grande escala. Parece muito, mas seu desenvolvimento está começando e não poderia ser de outra forma.

Sagitário

Inicia um momento de respirar e relaxar, mas também de muita reflexão sobre as mudanças da vida. É preciso levar estes pensamentos com confiança e positividade.

Capricórnio

Este trânsito será muito espiritual para você, que começará a entender melhor sua intuição e como ela pode ajudá-lo.

Aquário

Este momento também é de melhor intuição e de analisar relações com pessoas do passado. É possível que você se sinta mais confortável para abordar assuntos e até para voltar a ter contato com alguém.

Peixes

Para este signo chegou o momento de entender algumas coisas, especialmente na vida profissional. É a hora de entender o que traz a felicidade para o seu caminho.