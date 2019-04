Já está disponível o pré-cadastro para compra de ingressos das Finais do Fortnite World Cup

Já está disponível o pré-cadastro para compra de ingresso das Finais do Fortnite World Cup. O anúncio foi feito pela Epic Games nesta segunda-feira (08).

“Garanta o seu lugar na Fortnite World Cup! O ingressos já estão disponíveis para pré-cadastro”, revelou no Twitter. Confira:

Garanta o seu lugar na Fortnite World Cup!

O ingressos já estão disponíveis para pré-cadastro:https://t.co/915NTlBbLs — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) April 8, 2019

As Finais da Fortnite World Cup acontecerão no Arthur Ashe Stadium do USTA Billie Jean King National Tennis Center, na cidade de Nova York, de 26 a 28 de julho.

"Todos os fãs com ingressos que comparecerem ao evento de três dias receberão V-Bucks e um Passe de Batalha da Temporada 10 (a presença é obrigatória para resgatar os itens)".

