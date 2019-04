Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na segunda semana de abril

A segunda semana de março chegou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para os próximos sete dias deste mês:

Áries

Semana de mudanças radicais em seu trabalho; algo novo e melhor pode surgir. Não tenha medo das mudanças. Você pensa naquele amor que foi embora, mas lembre-se que o tempo cura tudo.

Você pode saber sobre a gravidez de um membro da família que vai deixá-lo feliz. Não perca tanta energia e tempo com encontros amorosos casuais online, considere que tais relacionamentos quase sempre só buscam diversão.

Um amor de Gêmeos ou Capricórnio retorna a estar mais ao seu lado. Uma energia negativa pode vir de alguém do seu trabalho e é preciso se proteger. Lembre-se de não depositar sua confiança em qualquer pessoa. Você mais sorte em 9 de abril com os números 21, 30 e 98. Use roupas amarelas ou laranja para aumentar sua força espiritual.

Touro

Você analisa despesas pendentes e futuras; lembre-se que é preciso gerenciar melhor seu dinheiro para não ter problemas financeiros ou dívidas.

Cuidado com os casos amorosos, não é bom brincar com o sentimento de duas pessoas ao mesmo tempo; pode ser a hora de ter um parceiro estável.

Em assuntos de trabalho, evite se sabotar e leve em conta que sua mente é forte para mentalizar o que deseja atrair. Cuidado com problemas de hérnias ou infecções de pele.

Você é muito bom quando se dedica, não desperdice seu tempo e tente iniciar os projetos que deseja. Seu melhor dia será em 11 de abril e seus números da sorte são 23, 41 e 50.

Você pode se sentir nervoso, porque você não consegue cortar uma amizade ou um amor que já o faz mal. É preciso acreditar que tudo pode melhorar, falar a verdade e ficar em paz consigo mesmo e com os outros.

Gêmeos

Você será envolvido em procedimentos legais ou irá tenta resolver questões do passado, leve em consideração que é importante estar em paz para seguir em frente. Converse com sua família ou pessoas que convive para deixar de ter problemas.

Cuidado com a raiva no trabalho, lembre-se de que é melhor não prestar atenção àquelas pessoas que procuram incomodá-lo e deixar de absorver todo o negativo.

Não leve o amor tanto na brincadeira, se você não quer mais ficar com o seu parceiro, é melhor dar um tempo. Em 11 de abril, se proteja e use prata para atrair mais sorte. É hora de colocar suas condições de trabalho sobre a mesa e tomar uma atitude.

Você pode se apaixona em breve por alguém de Aquário ou Virgem. Este é um momento especial para o amor, por isso é importante abrir seu coração.

Câncer

Cuidado com se atrasar em questões de trabalho, pagamentos ou outros problemas. Organize-se melhor em tudo que você faz.

Estar preparado para o novo é sempre importante então não perca tempo e se profissionalize ainda mais. Você se lembra de um amor; tente ficarem em paz com todas as pessoas que foram importantes em sua vida.

Cuidado com dores de cabeça e outros sintomas; não deixe de ir ao médico. Neste momento, você precisa também ser muito responsável com as pressões emocionais.

No dia 10 de abril a sorte estará do seu lado. Fale com as pessoas com quem você tem uma proposta de projeto, porque tudo ocorrerá sem nenhum problema. Mantenha esse sorriso que cativa a todos.

Você terá sorte esta semana com os números 00, 13 e 27. Prefira tons mais escuros de azul para atrair a sorte. Não fique mais apreensivo no amor.

Leão

Semana para finalizar procedimentos legais. Considere que você sempre precisa deixar as coisas em ordem na sua vida para poder avançar e se distanciar das energias negativas.

Não seja tão obsessivo em amor; relaxe e aproveite. Tenha em mente que se é para acontecer, ninguém vai tirar isso de você. Alguém de Peixes ou Áries chegará na vida dos solteiros.

Continue com os estudos. Organize e pinte a sua casa, pois são tempos para renovar as energias. Não preste muita atenção ao que dizem sobre você, lembre-se de que seu signo atrai a inveja por conta do seu carisma e força espiritual.

Seu dia da sorte é 11 de abril. Use roupas coloridas para atrair as boas vibrações. Seus números da sorte são 34, 56 e 70.

Virgem

Você terá muitas pressões no trabalho ou com seus superiores. Tente dialogar para que tudo saia da melhor forma.

Os comprometidos podem se apaixonar por alguém fora do seu relacionamento. Tente esclarecer sua situação sentimental e fique com quem mais o ama. Lembre-se que os virginianos são muito leais e podem ter medo de mudar de parceiro, mas se você se sentir mais confortável com outra pessoa, tente ser feliz.

Dias de abundância e de quitar dívidas; agora evite se endividar novamente. Seu melhor dia será 9 de abril e sua cor é o amarelo. Sua maior compatibilidade é com Peixes e Capricórnio. Seus números da sorte são 21, 29 e 30.

Libra

Você se sentirá renovado porque finalmente deixou os maus momentos para trás. Não dê importância para as fofocas ou mal-entendidos em seu trabalho. Esse tipo de problema rouba muita energia.

Cuide de dores nas costas ou no pescoço e tenha cuidado com lesões durante exercícios. Você começa a perceber que as pessoas levam mais em conta em suas decisões quando expressa a sua opinião.

Seu melhor dia será 9 de abril. No amor você será muito compatível com Áries, Gêmeos e Aquário. Seus números da sorte são 23, 40 e 99.

Você será convidado para vários eventos sociais, basta ter cuidado com o consumo de álcool. Cuidado com problemas cardíacos ou pulmonares. Os librianos comprometidos ​​podem ter uma gravidez surpresa.

Escorpião

Se prepare para dias de sucesso no trabalho. Não seja mais tão rancoroso com seus amigos ou familiares, aprenda a esquecer e não dê importância ao que não vale a pena.

Um amor de Peixes ou Câncer virá para solteiros. Não confie muito em seus colegas, um deles pode querer trair você, então tente não falar tanto sobre seus assuntos pessoais.

Seus números da sorte são 09, 44 e 53. Seu melhor dia será 11 de abril e você terá muita sorte em tudo relacionado a projetos ou negócios. Os tons de vermelho ajudam a atrair vitalidade e boas energias. Lembre-se sempre de ajudar quem precisa e quem você ama.

Sagitário

Você receberá propostas muito boas para o seu crescimento pessoal. Tente se manter atualizado após a sua carreira universitária.

Cuidado com os problemas no relacionamento; não seja mais tão ciumento ou intenso em sua vida sentimental, considere que todos nós precisamos do nosso espaço.

Você prepara uma festa para um membro da família ou pessoa querida. Você terá sorte em 10 de abril – especialmente com novos amores. Seus melhores números são 02, 33 e 59.

Não guarde mais rancores familiares, são tempos de renovação. Você precisa se aplicar mais em questões trabalhistas e não deixar seus assuntos importantes para mais tarde.

Capricórnio

Você entra na sua melhor época do ano e se sentirá afortunado em tudo que o rodeia. Uma grande proposta de emprego pode chegar.

Lembre-se que o signo de Capricórnio é um dos mais inteligentes do zodíaco e isso o coloca entre os mais desejados para ter posições de gestão ou liderança.

Cuidado com os problemas renais. Você é muito bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas saiba que às vezes eles abusam da sua bondade.

Não brigue com o seu parceiro. Um amor de Áries ou Libra virá para os solteiros. Você terá sorte em 11 de abril com os números 19, 23 e 80. Lembre-se que seu signo está sempre olhando para o lado e pode chegar a ter dois amores de uma só vez – justificando que está em busca da felicidade. Neste momento é melhor tentar ficar apenas com uma pessoa.

Aquário

Você fará uma viagem de negócios. Serão dias de muitas ocupações ou excesso de atenção na carreira universitária, então tente se organizar e fazer o melhor em tudo que puder.

Você pode ser muito carismático e gentil com as pessoas, o que atrai inveja daqueles que não o apreciam, portanto tente se proteger e estar sempre pensando em coisas positivas. Cuidado com os acidentes e tente ser mais cauteloso.

Um ex-parceiro pode retornar e até desejar um relacionamento mais formal agora. Lembre-se de que voltar quase nunca é uma opção fácil e saudável, por isso seja claro com esta pessoa.

Não se preocupe tanto com o que os outros pensam de você. Você terá sorte com os números 13, 29 e 80. É sempre necessário cuidar da saúde física e mental, portanto busque uma atividade que o ajude a liberar o estresse.

Peixes

Você pode se sentir sobrecarregado pelo trabalho e pressões. Lembre-se que o seu signo quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas primeiro é preciso relaxar e organizar melhor o seu tempo.

Cuidado com dores de cabeça ou dor no peito; seja mais atencioso com a sua saúde. Uma viagem a dois pode acontecer. Lembre-se que os melhores momentos da sua vida também são vividos em companhia.

Um projeto de trabalho muito bom em termos econômicos pode começar a ser desenvolvido. Você terá sorte no dia 9 de abril com os números 01, 23 e 60. Tente usar cores fortes para ter mais força espiritual. Será uma semana de muitas conquistas pessoais e de pensamentos no futuro.