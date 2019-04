Honda Twister 2019 é a moto de 250cc mais vendida de março; confira as fotos e preços

O ranking de motos mais vendidas do mês de março mostrou a Twister tomando a quarta posição da Yamaha Fazer. No entanto, a Honda Titan continua sendo a motocicleta mais vendida com mais de 24 mil unidades, pouco mais que o dobro da segunda colocada.

O domínio da Honda é brutal. As cinco motos mais vendidas no país são da montadora. A CG 160, seguida pela Biz e NXR 160 ocupam as três primeiras posições. O quarto lugar é da Pop 110, também da Honda.

Confira as 10 motos mais vendida de março:

1) Honda CG 160 – 24.398 unidades

2) Honda Biz – 12.364 unidades

3) Honda NXR160 Bros – 9.369 unidades

4) Honda Pop 110i – 9.064 unidades

5) Honda CB 250F Twister- 2.565 unidades

6) Yamaha Fazer 250 – 1.927 unidades

7) Yamaha XTZ150 Crosser – 1.872 unidades

8) Honda PCX 150 – 1.837 unidades

9) Honda XRE 300 – 1.689 unidades

10) Yamaha YBR 150 – 1.669 unidades

Como já reportamos, a Twister terá uma nova concorrente na segunda quinzena deste mês, a Dafra Apache chega prometendo performance perto das 250cc e preço mais em conta. Já a Twister pode ser adquirida por esses valores, segundo o sítio especializado Icarros.

Preços da Twister 2019

Twister CBS 2019: 13.990

Twister CB 250cc: 14.990

Confira as fotos da Honda Twister 250cc; moto superou a Fazer na categoria 250cc