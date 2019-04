O que faz cada signo do zodíaco arrumar briga com o parceiro

A vida de casal pode reservar muitos momentos bonitos, mas também trará algumas desavenças. Confira aquilo que pode fazer seu parceiro arrumar uma briga, de acordo com o signo do zodíaco:

Áries

O ariano precisa estar ativo, pois quando está sem atividades ele fica ainda mais propenso a ser impaciente, mal-humorado e briguento – o que sobre para o parceiro e para quem estiver em volta.

Touro

O taurino pode se sentir irritado quando as pessoas não cumprem o prometido ou não se comprometem com as coisas. Se já estão tensos, podem aumentar esse tipo de situação e ter sérios desentendimentos com o parceiro.

Gêmeos

O geminiano odeiam repetições e rotinas. Se ele começar a sentir que o parceiro não inova está sempre na mesma, eles podem ficar entediados e irritados.

Câncer

O canceriano irá ficar irritado se o seu parceiro não leva seus sentimentos e inseguranças em conta. Se ele foi sincero, já conversou com o outro sobre isso e sente que está sendo ignorado, pode ter certeza que a briga está por vir.

Leão

O leonino ficará extremamente irritado se o parceiro for ingrato. Este signo pode se doar bastante, mas nunca deixa de se colocar em um lugar importante que o outro deve respeitar.

Virgem

O virginiano pode ficar irritado e arrumar briga quando o parceiro não quer resolver os problemas pendentes ou tende a deixar as coisas para depois.

Libra

O libriano tenta evitar o confronto, mas pode chegar a brigar feio quando as pessoas tomam decisões sem envolvê-los. Para ele, lealdade tem muito a ver com trabalhar e estabelecer limites juntos.

Escorpião

O escorpiano pode arrumar confusão quando sente que o parceiro está escondendo alguma coisa. Este signo é misterioso, mas não lida bem com as pessoas que não são transparentes.

Sagitário

O sagitariano irá arrumar briga quando sente que o estão sobrecarregando emocionalmente. Ele também pode explodir quando passa um tempo guardando diversas frustrações e uma gota acaba fazendo o copo transbordar.

Capricórnio

O capricorniano irá entrar em uma confusão se o parceiro questionar algo que ele acredite realmente. Este signo acredita na sua sabedoria e odeia que ela seja colocada em dúvida.

Aquário

O aquariano odeia ser forçado a fazer as coisas. Quando sente que algo se tornou uma obrigação e que a culpa é do seu parceiro, ele certamente arranjará um jeito de descontar.

Peixes

O pisciano irá primeiro se entristecer, mas pode chegar ao ponto de discutir seriamente quando sente que outra pessoa está recebendo mais atenção do que ele. Os relacionamentos para este signo devem ser incondicionais.