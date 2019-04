NASA afirma que asteroide Bennu é 'potencialmente perigoso' para a Terra

O asteroide '101955 Bennu' é alvo da sonda OSIRIS-REx. O equipamento foi lançado em 2016 e irá retornar à Terra com algumas amostras para um estudo aprofundado.

De acordo com informações coletadas, a NASA já concluiu que o objeto espacial é 'potencialmente perigoso' para o nosso planeta.

Asteroid Bennu is a potentially hazardous near-earth object. The data @OSIRISREx collects will help us understand any risks and prepare to deflect any possible collision in the future. https://t.co/0gVzzrvUE3 pic.twitter.com/HIdyxPT3HI

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 3, 2019