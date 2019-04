Cada signo do zodíaco lida com as adversidades de uma forma e o que para uns não é nada, pode fazer o outro se sentir limitado e sem saída.

Confira aquilo que faz cada signo do zodíaco se sentir preso:

Áries

Este signo se sente preso quando está em um relacionamento que exige aquilo que ele não deseja ou não acha necessário dar.

Touro

O taurino se sente preso quando as pessoas o colocam contra a parede e exigem que eles tomem decisões fora do seu tempo.

Gêmeos

Este signo pode se sentir preso quando os outros o envolvem em planos para o futuro que ele ainda não tem certeza.

Câncer

O canceriano se sente preso quando já não se sente cômodo onde está. Ele odeia sentir que não consegue mais sair do lugar.

Leão

O leonino se sente preso quando já não recebe a atenção que merece e ele fará o possível para sair desta situação.

Virgem

O virginiano se sente preso quando sua vida depende da expectativa ou decisão dos outros. Eles sempre preferem ter o controle.

Libra

O libriano se sente preso quando começa a sentir ressentimentos pelas suas escolhas. Por isso, ele deve tomar cuidado para não terminar concordando com más ideias só para evitar o confronto.

Escorpião

O escorpiano se sente preso quando precisa aceitar sem contestar. Mesmo que isso seja acordado entre duas partes, ele achará que a liberdade ou controle do outro pode prejudicá-lo.

Sagitário

O sagitariano se sente preso quando precisa se comprometer com obrigações impostas pelos outros ou convenções sociais.

Capricórnio

O capricorniano se sente preso quando assume responsabilidades em excesso e se sobrecarrega para colocar tudo em prática.

Aquário

Este signo se sente preso quando não pode se rebelar. Ele sempre enxerga uma forma de discordar e fazer o que acha melhor.

Peixes

O pisciano se sente preso quando as pessoas decidem fazer o oposto do que ele faria. Este signo pode ser muito pessimista quando a maré não flui a seu favor.