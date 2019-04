As vitaminas são uma excelente opção para prevenir e eliminar a celulites que tanto estressam algumas mulheres.

Pessoas que levam dietas pouco saudáveis, vida sedentária e ingerem produtos com grande quantidade de gorduras tendem a sofrer um pouco mais desse problema.

A celulite se trata de um processo inflamatório do tecido adiposo, e o abacaxi é um bom alido neste processo, pois contém bromelina. Esta substancia possui propriedades anti-inflamatórias e é interessante para combater essas marcas.

Além disso, os ingredientes desta vitamina ajudam a ativar o fluxo circulatório, conseguindo uma melhora no tecido afetado. Confira a receita de acrodo com o sítio estrangeiro Nueva Mujer.

Vitamina de banana, abacaxi e canela: detox é ótima pedida para combater a celulite

Ingredientes

Duas bananas

Uma laranja

Duas rodelas de abacaxi natural

Uma colher de chá de canela em polvo

Um copo (200ml) de água ou leite de amêndoas

Preparação: descasque as frutas e as adicione a um liquidificador junto com a canela e o líquido de sua preferência. Bata até atingir uma mistura homogênea. Sirva com gelo se preferir.