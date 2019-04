Os signos que até se animam, mas não conseguem manter um relacionamento à distância

Alguns signos do zodíaco são intensos quando amam, podendo até aceitar encarar um relacionamento à distância para manter o sentimento vivo. No entanto, estes mesmos signos não costumam lidar bem com tanto “espaço” e seus amores podem não ter um final feliz.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano é apaixonado e, além disso, ama desafios, podendo ficar realmente entusiasmado com mesmo com um relacionamento a distância. No entanto, este signo possui muita necessidade física e está sempre em movimento, de modo que alguém que não corre ao seu lado pode ficar para trás, pois o ariano também possui dificuldade quando o assunto é persistência.

Câncer

O canceriano pode se apaixonar profundamente e não perderá a chance de viver um grande amor por conta da distância. O problema é que além de presar o contato e a intimidade construída em seus relacionamentos, quando a carência começa a apertar, ele pode se sentir muito sozinho e se perguntar se as dificuldades deste tipo de relação realmente valem a pena.

Peixes

O ariano é um romântico sonhador, que acredita de verdade na capacidade de fazer as coisas darem certo quando existe amor. No entanto, este signo possui uma grande necessidade emocional e por mais que tenha senso de doação, pode sofrer muito com as inseguranças e a pouca troca de carinho que os relacionamentos a distancia trazem. Ele tende a fugir diante do sofrimento e se distanciará cada vez mais.