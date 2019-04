‘Mude a cor do seu WhatsApp’: fraude apresenta publicidade no celular das vítimas

‘Mude a cor do seu WhatsApp’: um novo golpe faz novas vítimas no aplicativo de mensagens instantâneas. Como método utilizado, um link malicioso compartilhado pelo app dissemina a fraude, conforme revelou o blog da ESET.

No caso de acesso por meio do WhatsApp Web, o usuário é convidado a instalar uma extensão do Google Chrome, chamada Black Theme for Whatsapp, que permitirá mudar o aplicativo para uma cor mais escura.

Caso um usuário desavisado instale a extensão e abra a sua sessão do WhatsApp Web, ele enviará automaticamente uma mensagem para toda a lista de chats ativos.

Segundo a instituição, a mensagem tem conteúdo perigoso e de origem duvidosa. Mesmo que o usuário esteja ciente do que está acontecendo e feche a janela do navegador web, a ação não será interrompida, pois é o próprio celular que envia as mensagens.

Por outro lado, se o link é acessado de forma convencional a partir do celular, uma mensagem aparece pedindo ao usuário para compartilhar o aplicativo com alguns contatos antes de chegar à possibilidade da prometida mudança de cores.

O apptambém solicita simultaneamente o download de um APK. Se a vítima permitir que isso aconteça, o celular será infectado por um vírus. Vale ressaltar que este aplicativo se instala no dispositivo, mas não deixa evidência de sua instalação, exibindo banners publicitários relacionados a diferentes serviços de propaganda.

A ESET orienta: “Sempre devemos lembrar-nos de nunca clicar em links que são enviados através de qualquer meio digital, mesmo quando é enviado através de um contato conhecido”. Nestes casos, a primeira coisa que devemos fazer é verificar a veracidade da mensagem.

