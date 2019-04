Os casais do zodíaco que todo mundo admira

Sabe aquele casal que todo mundo adora e sonha em ter um relacionamento igual? Algumas combinações de signos têm uma maior probabilidade de ser esse tipo de par admirado pelos seus amigos, familiares e conhecidos.

Confira quais são:

Touro e Câncer

O taurino é teimoso e leal, enquanto o canceriano é emotivo e esbanja afeto – além de ser bastante empático e gentil. Um acaba equilibrando o comportamento do outro e construindo uma relação estável, na qual são sua paixão fica evidente para qualquer pessoa.

Gêmeos e Áries

Ambos são independentes, divertidos e entusiasmados. Este casal está sempre em busca de viver novos momentos e emoções, além de acabar sendo a companhia que todo amigo deseja. São muito parceiros e conseguem compreender um ao outro.

Leão e Leão

Este casal consegue entender sua ambição e confiança – algo ameaçador para outros signos. A combinação é forte e eles conseguem enfrentar qualquer coisa juntos. A relação de apoio e afinidade fica clara para todos e, além de tudo, é muito reciproca.

Reprodução / Giphy

Escorpião e Sagitário

Este casal também funciona pela capacidade de se completar. Ambos possuem uma personalidade forte, mas enquanto um é guiado por suas emoções o outro sabe como contê-las.

A independência é uma característica que Escorpião e Sagitário têm em comum e isso faz com que eles consigam ter uma vida interessante fora do relacionamento – o que é genial para muitas pessoas.

Virgem e Virgem

Somente os virginianos são capazes de entender e aceitar sua mente lógica, detalhista e organizada. Pode até não parecer o casal mais amoroso do mundo, no entanto, são capazes de ser um casal de muita união e sucesso em todas as áreas da vida.

Libra e Capricórnio

O casal Libra e Capricórnio é um exemplo clássico de opostos que se atraem. Libra adora ser sociável, enquanto o capricorniano prefere solidão e independência. As coisas funcionam porque o libriano é tolerante e falante, o que ajuda o capricorniano a demonstrar seus sentimentos, enquanto a outra parte ajudará o libriano a ter mais atitude e seriedade.

Aquário e Peixes

Pode parecer uma combinação complicada, mas quando consegue equilibrar a independência de um com a dependência do outro, fazem o tipo de casal que brilha e constrói uma conexão repleta de estimulo e criatividade. São inteligentes, idealistas e podem se destacar nos ambientes que frequentam.