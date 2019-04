Confira como assistir online grátis a World Cup do game Free Fire

O campeonato mundial do game Garena Free Fire chegou. A World Cup do game battle royale acontece em Bangkok, capital da Tailândia.

O Brasil terá duas equipes representantes no Campeonato. No total, 12 times disputarão o grande prêmio. O primeiro lugar receberá 50 mil dólares (quase R$ 200 mil).

O mundial começa às 3:30 AM GMT + 1 (Horário official) de 07/04. Devido ao fuso horário, a transmissão começa na noite de sábado às 23h30 (horário de Brasília).

No Facebook, a Garena revelou que será possível acompanhar o evento pelo canal oficial do game no YouTube. Confira:

