Três características que te fazem uma pessoa muito mais atraente

Pesquisas revelam que a beleza pode ser importante, mas a atração é muito mais profunda e muito mais duradoura.

A autora Wendy L. Patrick, reuniu alguns estudos em um artigo no site Psicology Today, para mostrar três características que te fazem uma pessoa atraente.

Confira:

A atração do humor

Um bom senso de humor é um ponto muito positivo na paquera, porque as pessoas divertidas são aparentemente mais atraentes.

Elizabeth McGee e Mark Shevlin, em estudo intitulado “Efeito do humor na atração interpessoal e seleção de parceiros” (2009) constataram que as pessoas com um bom senso de humor foram avaliadas como mais atraentes e considerados parceiros mais adequados a longo prazo em comparação aos mais sérios.

A pesquisa indica que o humor pode ser mais importante na manutenção de relacionamentos de longo prazo do que nos de curto prazo. O resultado é que ambos os sexos preferem um parceiro romântico com um bom senso de humor.

A sedução da narrativa

Em uma festa ou em outras situações que reúnem diversas pessoas, certamente existe alguém que “chama mais sua atenção” do que os outros e isso pode estar diretamente ligado ao poder de saber contar uma história.

Aparentemente, essa habilidade é cativante e atraente. E seu “efeito” é duradouro.

Reprodução / Giphy

John K. Donahue e Melanie C. Verde, em um artigo intitulado “Uma boa história” (2016), descobriram que para as mulheres, a “sedução pela narrativa” pode tornar um candidato (a) ainda mais atrativo – especialmente quando ela se interessa em manter relações de longo prazo.

Além disso, eles observaram que, curiosamente, o mesmo não ocorreu quando os sexos são invertidos: a capacidade de contar histórias não afetou a avaliação dos homens sobre as mulheres.

Ser extrovertido

Todos nós conhecemos pessoas que parecem ser a “alma” da festa e, aparentemente, também as achamos mais atraentes por causa da maneira como elas se conectam conosco.

Uma pesquisa de Korrina A. Duffy e Tanya L. Chartrand intitulada "A vantagem de ser extrovertido" (2015) relaciona a popularidade dos extrovertidos com sua capacidade de estabelecer uma boa relação a través da facilidade em se adaptar aos lugares.

Os estudos são exemplos de como as qualidades muitas vezes são mais importantes quando se trata de atração a longo prazo.