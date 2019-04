Tecnologia: Samsung inicia vendas do Galaxy S10 no Brasil

A Samsung iniciou nesta quinta-feira (05) as vendas do Galaxy S10 no Brasil. A nova linha, que esteva em pré-venda desde o dia 12 de março, é composta por três modelos: Galaxy S10, S10+ e S10.

Como novidade, os aparelhos utilizam câmeras que contam com inteligência artificial. A linha também vem com tela AMOLED dinâmica e aprimorados recursos de segurança.

Valores

A versão mais básica tem preço sugerido de R$ 4,3 mil. Já o top de linha, com memória de 1TB e 12GB RAM, custa R$ 9 mil. Confira todos os valores:

Reprodução

LEIA TAMBÉM: