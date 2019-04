Os signos do zodíaco que mais afastam pretendentes

Encontrar o amor pode ser difícil para todos, mas as características de alguns signos podem deixar essa tarefa ainda mais complicada.

Confira os três signos do zodíaco que mais afastam seus pretendentes:

Áries

As pessoas se assustam com a sua intensidade. Quando alguém estiver interessado, você pode ficar muito entusiasmado e querer que as coisas aconteçam em uma velocidade que a outra pessoa pode não estar pronta para aceitar. Considere levar as coisas com mais calma e apostar na comunicação.

Gêmeos

Você não abre mão de ser você mesmo e sua personalidade extrovertida pode ser intimidante. Infelizmente, muitas pessoas também confundem sua inteligência com prepotência e acabam se afastando.

Touro

Você é muito exigente. Suas expectativas podem ser muito altas e isso pode impedi-lo de aproveitar o momento com seu parceiro. É melhor esperar que as coisas sejam dadas pouco a pouco e viver o momento em vez de pensar em como seri o relacionamento ideal e desistir de dar uma chance à pessoas que mal conheceu.

Virgem

O virginiano não se abre facilmente para ninguém! Em um primeiro momento ele pode ser tímido, reservado e deixar a apenas que seu lado crítico e analítico se sobressaia.

Por isso este signo costuma afastar os pretendentes. Por mais que seja difícil, é preciso ser menos exigente e sempre lembrar que ninguém é perfeito.