Os signos que precisam 'pisar no freio' quando o assunto é amor

Durante este fim de semana e nos dias da próxima semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a lidar com sentimentos intensos no amor, podendo até exagerar um pouco na dose.

Confira se você está na lista:

Virgem

Tudo está caminhando de uma maneira mais intensa do que era esperado! Os sentimentos são fortes e a ansiedade por estabelecer algo mais íntimo pode tomar conta, mas é preciso ter mais calma e não assustar os outros; pode parecer, mas não é amor à primeira vista.

Isso não significa que você não deve tentar criar uma conexão, mas sim que é preciso fazer tudo fluir naturalmente, com sinceridade e apostando na comunicação. Deixar os sentimentos claros e forçá-los são coisas bem diferentes.

Os ressentimentos ou mágoas no amor podem se intensificar nesta fase. Por isso, aqueles que já estão em um relacionamento devem tentar relaxar para poder consertar melhor estes problemas.

Escorpião

Após resolver pendências do trabalho, sua vida fica mais livre para o amor. É bem possível que você esteja se sentindo mais apaixonado, romântico e com a libido em alta. Seu coração se abre para uma nova pessoa sem hesitação e isso é emocionante – mas também exige cuidado.

Lembre-se que os próximos dias podem reservar muitas emoções, químicas intensas e conversas interessantes. Aceite que um novo relacionamento pode estar se iniciando, mas não apresse as coisas ou tenha atitudes precipitadas – especialmente se está em dúvida entre duas pessoas.

Os escorpianos comprometidos devem aproveitar este momento para construir uma relação que conecta seu lado físico ao emocional, equilibrando a intensidade das coisas.