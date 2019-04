Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O primeiro final de semana de março chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Serão dias de boa sorte e de se reinventar especialmente no amor. Faça um esforço para pagar as dívidas para evitar problemas no futuro. Já não fale mais com ninguém sobre seus problemas, lembre-se de que muitos estão felizes por você não estar indo como esperava, então tente ser discreto.

Sexta-feira propícia à mudanças, como por exemplo mudar algo no visual. Pare de ser tão impulsivo no trabalho e evite ficar com raiva – este sentimento só traz perdas. Tente dar uma volta no domingo ou tomar ar fresco para que sua energia positiva se multiplique.

Alguém próximo de Escorpião ou Sagitário pode estar se apaixonando por você; tente esclarecer a situação e não brinque com os sentimentos dos outros.

O ariano comprometido pode ser surpreendido por uma gravidez. Você terá sorte com os números 01, 23 e 99. Seu dia de mais sorte é o domingo. Cuidado com problemas renais ou hepáticos.

Touro

Sextas-feiras de muita energia positiva, especialmente no seu trabalho. Continue se preparando e se capacitando para crescer profissionalmente.

Leve seu relacionamento amoroso com mais calma e lembre-se que a confiança é tudo. Sempre ouça o conselho das pessoas que o amam porque eles querem o melhor para você. Fim de semana para consertar coisas na casa, preste muita atenção a todos os tipos de vazamentos e repare.

Você pode sentir o estômago delicado, por isso tente evitar o álcool ou comidas fortes. Não empreste dinheiro sem ter certeza e aprenda a dizer não. Você terá sorte no sábado com os números 21 e 30. Pare de resolver seus problemas mentindo, a verdade sempre aparece.

Gêmeos

Você terá muitas tarefas pendentes n os estudos ou no seu trabalho, por isso tente gerenciar melhor o seu tempo para que você não continue se complicando.

Tente se controlar e não brigue com pessoas queridas. Evite álcool neste fim de semana. Um amor do passado do signo de Áries, Libra ou Sagitário insiste em vê-lo ou em tentar voltar com você; tente conversar. O perdão é fundamental, pois todos cometemos erros.

Será um fim de semana bom em assuntos familiares e você pode ter uma festa em sua casa. Pare de dar importância às fofocas e comentários sobre você.

Tente se reunir no domingo com seus amigos para relaxar. Você terá sorte no sábado com os números 34, 50 e 66; combine-os com o seu dia de nascimento e use mais amarelo para atrair boas vibrações.

Câncer

Você pode se sentir melancólico e pensar em alguém que já não está mais ao seu lado. Lembre-se das coisas positivas e aceite com paz que muitas coisas morarão sempre em seu coração.

Sexta-feira para analisar uma mudança ou por um ponto final em algo que consome muita energia. Seu signo é muito sensível e busca sempre progresso e felicidade.

Não hesite em começar o seu próprio negócio e tenha em mente que você sempre será bom em tudo o que decidir se dedicar de corpo e alma.

Você será convidado para várias festas neste fim de semana; apenas divirta-se. Tenha cuidado com roubos ou perdas na rua. Você terá sorte no amor e será com alguém do signo de Escorpião, Capricórnio ou Aquário que será muito compatível com você. Seus números da sorte são 34, 50 e 99.

Leão

Sexta-feira de reuniões de trabalho para mudanças. Lembre-se que estes dias serão complicados para o seu signo no local, por isso tente estar sempre de bom humor e resolver todos os problemas que surjam.

Você está triste porque acabou de passar por uma tragédia ou por uma separação amorosa; apenas tente ter fé e muito em breve você sairá deste caminho confuso.

Seu signo é dominado pela necessidade de atenção ou por controle e às vezes atrai energias negativas, então tente se proteger reavaliando estes comportamentos. Você terá alguns problemas por causa de ciúme sem fundamento.

Uma viagem para maio começa a ser planejada. Tenha cuidado com fraudes e verifique o que você assina. Seu dai de sorte é o domingo e os números são 21, 56 e 70.

Virgem

Não desanime com os acontecimentos desta semana! Lembre-se que tudo que você experimenta em sua vida é para aprender e ser uma pessoa melhor, então tente controlar o estresse e seguir em frente da maneira que planejou.

Nesta sexta-feira você receberá um reconhecimento econômico; tente guardar ou investir em si mesmo. Tenha cuidado com as discussões em família e tente ser mais paciente com seu parceiro.

Uma mudança ares pode vir muito bem. Você terá ajuda de um amigo para iniciar um projeto. Seus números da sorte são 34, 50 e 81. Cuide de dores de cabeça ou dores no pescoço, para isso tente ter uma rotina de exercícios, mas não exagere para não ter problemas.

Você terá uma surpresa amorosa hoje ou nos próximos dias com alguém do signo de Áries, Sagitário ou Aquário.

Libra

Tem sido uma semana de maior sensibilidade e estar um pouco preocupado com sua situação financeira ou com a doença de um ente querido. Lembre-se que sua mente é muito forte, então tente ter pensamentos positivos para que tudo seja resolvido mais rapidamente.

Tenha cuidado com as fofocas no trabalho. Faça uma limpeza de tudo que está ao seu redor para renovar sua energia. Continue o exercício e tenha hábitos mais saudáveis.

Você sempre dá bons conselhos aos seus amigos e isso permite uma aproximação sincera de pessoas muito queridas. Seja grato a isso!

Uma aula de meditação ou ioga viria bem. Este domingo é ideal para sair com seu parceiro ou descansar. A sorte vem com os números 10, 32 e 99, lembre-se de adicionar o seu dia de nascimento para personalizar. Um amor do signo do elemento terra pode chegar com tudo!

Escorpião

Fim de semana de reunião com amigos ou familiares que você não viu por um longo tempo. Tente não beber muito álcool e controlar sua personalidade forte para evitar brigas sem motivo.

Você terá conversas muito importantes com seu parceiro sobre o seu relacionamento. Tenha cuidado com as fofocas de um ex-parceiro, tente dialogar sobre a situação e fique em paz consigo mesmo.

Você pode receber dinheiro extra e seus números da sorte são 27, 43 e 80; prefira poupar e pensar no seu futuro. Você está em um momento de crescimento pessoal! Em uma questão de saúde, você começa a se sentir melhor.

Sagitário

Fim de semana de muitos compromissos. Lembre-se que nem tudo é trabalho e que você também precisa se divertir.

Nesta sexta-feira você pode receber dinheiro extra. Tenha hábitos mais saudáveis para ter uma energia ainda mais positiva.

Uma viagem começa a ser planejada. Tenha cuidado com roubo ou perda e não tenha confiança em qualquer pessoa.

Uma gravidez pode chegar para os comprometidos. Alguém do sigo de elemento água pode trai-lo e é preciso ter cuidado; tente falar com essa pessoa e deixar tudo resolvido positivamente.

Seus números da sorte são 10, 24 e 76. Você sente falta de um amor do passado; procure averiguar se o sentimento é recíproco.

Capricórnio

Dias de lembrar-se de um amor que se foi e é preciso ter em mente que seu signo é muito sensível neste aspecto. Tente ocupar sua mente e sair com os amigos para que esse sentimento saia de sua vida.

Um amor do signo de Áries ou Libra o convida para sair. Boa sorte na sexta-feira, especialmente com os números 23, 40 e 87; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Um membro da família irá convidá-lo para uma viagem, então tente colocar suas pendências em ordem. Tente comprar apenas o que você precisa e continue economizando.

Seu signo é muito intenso e sempre quer tudo muito rapidamente, mas é melhor ir com calma em negócios ou questões de trabalho para que tudo corra bem. Lembre-se de que a pressa pode atrair erros.

Aquário

Nesta sexta-feira você terá muito trabalho, então tente estar com a melhor energia para lidar com a situação da maneira ideal.

Um amigo o procura para pedir conselhos. Você compra roupas ou muda seu visual. É possível que a oportunidade de viajar para o exterior surja.

Tenha cuidado com o álcool ou comidas fortes, porque seu estômago pode ficar delicado. Tente continuar com exercícios e alimentação saudável.

Você vai ter sorte no domingo com os números 33, 46 e 71. Lembre-se que os problemas são resolvidos no momento e não se estresse antes que eles aconteçam.

Peixes

Fim de semana de ser muito atencioso com assuntos pessoais. Tente mudar sua atitude de controle no amor e lembre-se de que vale a pena pedir perdão.

Um amor do signo de Gêmeos ou Capricórnio pensa em procurá-lo. É hora de se dedicar ao amor e escolher uma pessoa melhor.

Será um longo e cheio fim de semana. Tente resolver tudo que planejou sem estresse. Domingo é um dia ideal para conhecer pessoas interessantes.

Você terá sorte com os números 46, 79 e 80. Alguém muito próximo está precisando do seu apoio e é hora de se dedicar a esta pessoa.