Hipertensão: este sinal indica que você sofre de pressão alta há muito tempo e não sabe

Um em cada quatro brasileiros é hipertenso. Este é a conclusão que chegou uma pesquisa feita nas principais capitais brasileiras e o Distrito Federal. A enquete foi feita por telefone e divulgada pelo Ministério da Saúde, pelo portal do órgão.

Muitas pessoas no Brasil já têm o diagnóstico e tratam a doença, no entanto, algumas podem sofrer deste mal e ainda não se dão conta. De acordo com o sítio estrangeiro Healthline, há apenas um sintoma que pode indicar a enfermidade.

Reprodução/ Wikipedia

Quando a pressão fica alta por muito tempo, as paredes dos vasos sanguíneos da retina podem engrossar. Desta forma, o fluxo de sangue que eles suportam se reduz, o que impede a irrigação necessária na região ocular.

Com o tempo isso pode acabar danificando os vasos e colocar pressão no nervo ótico, levando a uma condição chamada retinopatia hipertensiva. Os sintomas só são percebidos depois de um bom tempo e incluem: inchaço do olho, varizes oculares e visão dupla acompanhada de dor de cabeça.

Lembre-se que a esta condição é resultante de hipertensão prolongada, portanto exames médicos periódicos podem evitar o surgimento. Indivíduos acima de 30 anos devem ficar atentos, pois é a partir desta idade que os quadros podem se agravar.