Dois recursos já disponíveis no WhatsApp para iOS e que chegarão em breve ao Android

Dois recursos do aplicativo WhatsApp, já disponíveis no sistema operacional iOS, chegarão muito em breve ao Android. O app de mensagens instantâneas realiza testes e ajustes nas funções. Confira as novidades:

Áudios em sequência

O WhatsApp testa o recurso de reprodução de áudios em sequência. A função já está disponível no sistema operacional da Apple.

Quando receber várias mensagens de voz no app, poderá ouvir tudo de uma vez. Sem a necessidade de iniciar a reprodução individualmente, apenas clicando na primeira.

Segurança no App

Ativada no iOS, a autenticação por biometria já ganha vida no Android e deve ser liberada em breve. O WhatsApp já ativou recentemente uma versão beta do recurso.

A funcionalidade estará disponível em Configurações do WhatsApp> Conta> Privacidade. A medida envolve um nível de segurança extrema.

Ele vai usar sua digital para abrir o app. Sem isso, não é possível visualizar o conteúdo. A nova funcionalidade do aplicativo deve ser ativada em pouco tempo.

