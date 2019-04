Confira as fotos e os preços da Dafra Apache 200; moto vai bater de frente com a Fazer e a Twister

A Dafra Apache 200 reestreia no Brasil na segunda dezena de abril. A moto indiana entra para competir entre as 150cc e 250cc. E estas são as fotos divulgadas.

Segundo informações divulgadas pela montadora, a Apache será tão potente quantos concorrentes Yamaha Fazer e a Honda Twister, ambas 250cc, e com um preço mais acessível.

A moto substitui a antiga Dafra 150cc que vendeu mais de 36 mil exemplares entre 2010 e 2014. Outro atrativo, além do preço, é a promessa de que a moto terá preço de valor mais próximo das motos de 150cc.

Segundo o blog Infomotos, do sítio Uol Carros, a Dafra Apache 200 chegará ao mercado custando 12.490 reais, mais barata que as 250cc que custam por volta de 15 mil reais.

O motro de cilindor único da Apache será capaz de gerar 21 cavalos de potência, desempenho similar ao das concorrentes.

Confira as fotos da Apache 200: moto estreia ainda em abril