Com transmissão ao vivo e duas equipes brasileiras, World Cup do game Free Fire ocorre na Tailândia

O campeonato mundial do game Garena Free Fire acontece neste domingo (7). Duas equipes brasileiras representarão o país na disputa internacional.

A World Cup do game battle royale será realizada na cidade de Bangkok, na Tailândia (Bangkok International Trade & Exhibition Centre).

Free Fire

O primeiro mundial movimentará jogadores de vários países. No total, as 12 melhores do mundo irão se juntar na importante competição.

Free Fire

O primeiro lugar receberá 50 mil dólares (quase R$ 200 mil). No total, serão 100 mil dólares (quase R$ 400 mil) em prêmios.

Teaser inédito

A Garena divulgou nesta semana um teaser inédito do campeonato mundial do game Free Fire. O material foi compartilhado no Facebook. Confira:

