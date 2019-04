Bebida detox de gengibre, limão e mel: comece o dia com energia e a imunidade em alta

Esta é mais que uma plantinha bonita que ajuda a emagrecer. Ele tem inúmeros benefícios e já falamos sobre eles aqui: os 5 benefícios do gengibre e porque ele pode ser fundamental numa dieta de redução de peso.

O principal deles é o efeito termogênico que ajuda a acelerar o metabolismo e é um complemento ideal para quem quer perder peso. Além disso, pode ser um ótimo ingrediente na temporada de gripes.

O limão tem uma série de antioxidantes, ajuda a regular a o PH do sangue aumentando a imunidade, além de ajudar a controlar a glicose sanguínea e controle de peso. Agora que você já sabe do que essa mistura é capaz, delicie-se com esta receita.

Esta bebida é ótima para aumentar a imunidade

Ingredientes

Meio limão

Uma colher de sopa de mel

Dois cm de gengibre

Um copo de água morna

Preparação: amasse o gengibre com um espremedor de alho adicione o limão, o gengibre e o mel no copo de agua morna e beba ainda quente.