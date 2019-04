Os signos do zodíaco que mais acumulam inimigos

Alguns signos do zodíaco possuem uma lista de inimigos maior do que as de outros, especialmente devido ao seu temperamento.

Confira os signos que acumulam mais inimigos:

Câncer

Seu humor é instável e isso muitas vezes faz com que eles sejam julgados por comportamentos controversos em um dia complicado. Além disso, uma das suas principais características é seu caráter forte e emotivo.

Eles confiam muito em suas habilidades e demonstram sua sinceridade até nos momentos menos apropriados. Isso faz com que eles conquistem alguns corações rapidamente, mas também ganhe mais inimigos do que esperavam.

Escorpião

O escorpiano também é intenso – especialmente quando decide mostrar suas emoções ou quando está determinado a atingir algum objetivo.

Algumas pessoas se sentem ameaçadas por esse signo e logo de cara acabam o rejeitando, afinal, eles são pessoas muito atentas e criticam sem medo.

Reprodução / Giphy

Áries

É um dos signos menos flexíveis e com a personalidade mais forte do zodíaco. Além da grande energia e vitalidade, eles são muito competitivos, o que nem sempre é bem visto pelas outras pessoas.

Sua personalidade é intensa e aventureira, o que muitas vezes pode terminar em rebeldia e impulsividade, duas características que se tornam um problema quando é preciso se relacionar com pessoas mais metódicas.

Leão

As pessoas nascidas sob este signo possuem um temperamento muito forte e dominante. Além disso, os leoninos buscam se destacar, o que incomoda pessoas mais discretas ou que também desejam o mesmo.

Eles são caracterizados como líderes natos e não se esquivam na hora de resolver problemas ou tomar a iniciativa. Facilmente são julgados como pessoas arrogantes em um primeiro momento.