Em parceria com a NASA, nave russa 'Progress' é enviada ao espaço

A nave espacial russa Progress foi enviada ao espaço nesta quinta-feira (04). Foi utilizada a base de lançamento no Cazaquistão.

Loaded with three tons of food, fuel and supplies for the residents of our orbiting laboratory, the Progress 72 spacecraft is scheduled to launch tomorrow morning for a three-hour flight to the @Space_Station. Find out how you can watch the launch: https://t.co/XdpWFWrVaA pic.twitter.com/EokMWUzMVx — NASA (@NASA) April 4, 2019

De acordo com informações divulgadas pela Nasa, parceira do projeto, a espaçonave de carga foi enviada pelo foguete Soyuz.

A Russian Progress cargo spacecraft is ready for launch today, packed with three tons of food, fuel and supplies for the @Space_Station crew. Live coverage on NASA TV begins at 6:45am ET, with the Soyuz 🚀 and Progress set for a 7:01am liftoff: https://t.co/7Ziv4X8FOW pic.twitter.com/WCoXmPv7Pe — NASA (@NASA) April 4, 2019

O veículo foi carregado com três toneladas de alimentos, combustível e suprimentos para os moradores da Estação Espacial Internacional. Confira o momento exato da decolagem:

Loaded with three tons of food, fuel and supplies for the residents of the @Space_Station, the Progress cargo spacecraft lifted off at 7:01am ET from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/UjgFWBKZS9 — NASA (@NASA) April 4, 2019

