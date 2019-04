O signo que precisará lidar com uma tensão entre o passado e o presente

Um dos signos mais detalhistas , caprichosos e críticos do zodíaco passará por uma fase delicada e que pode trazer algumas tensões em abril envolvendo situações do passado e do presente.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O escolhido desta vez é o virginiano!

O início deste mês pode ser um pouco estressante, especialmente se você passou por uma fase de negação ou simplesmente ignorou situações complicadas que deveriam ter sido trabalhadas.

Lembre-se que sempre é mais fácil assumir o controle quando tomamos atitudes rápidas e cortamos o mal pela raiz! Este momento se trata de reconhecer e carregar o próprio peso do que você é e das decisões que toma.

Nestes primeiros dias, a Lua nova em Áries traz revelações sobre você e seus sentimentos. É como se frustrações, raiva e tristezas começassem a vir à luz. Essas camadas que estão sendo abertas não serão resolvidas da noite para o dia, mas o primeiro passo para a superação deve ser dado agora.

Neste momento, será impossível ignorar uma tensão entre o passado e presente. O lado positivo é que tudo dependerá de como você escolhe controlar o seu destino. Esta é hora de deixar padrões de comportamento que não deram certo para trás e decidir sozinho.

Mas calma! Apesar das preocupações, também chegou a hora de recuperar o fôlego e em 20 de abril a saída da sua zona de conforto começa a trazer mais diversão e energias positivas.

Muitas coisas mudaram desde o ano passado na forma em que você costuma viver sua vida e relações, mas finalmente você entenderá e conseguirá conviver mais pacificamente com tudo isso.