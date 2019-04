Honda Civic 2020 tem novidades; Confira as fotos do Touring que chega até o fim do ano

A Honda já anunciou o HR-V no Brasil como já falamos, mas nesta quinta-feira a montadora divulgou fotos do Honda Civic 2020 Touring.

As mudanças estéticas são poucas, mas a nova versão que já é comercializado nos EUA desde 2018, terá motor 1.5 turbo a gasolina com 173 cavalos de potência.

O câmbio ainda é de seis marchas manual para versões Sport e SI e automático CVT para as versões de topo, EC e EX-L.

As maiores mudancas podem ser observadas na grade frontal, fora isso carro se parece muito com o antecessor. Confira as novas imagens divulgadas pela empresa japonesa.

Confira as fotos do Honda Civic 2020 touring, carro chega ao mercado no segundo semestre