Coreia do Sul é o primeiro país a oferecer tecnologia 5G

A Coreia do Sul antecipou o lançamento da rede 5G e é o primeiro país a oferecer a tecnologia, conforme revelou o site Fayerwayer. O serviço foi implementado nesta quarta-feira (03) em todo o território por meio de três operadoras diferentes.

Rumores diziam que uma empresa norte-americana lançaria seu serviço 5G mais cedo do que o esperado, sendo a principal causa das empresas coreanas apressarem o processo

SKT 5GX 홍보대사 이상혁 선수!

오늘 SKT 5GX 런칭 쇼케이스에 참여했습니다.@SKtelecom 5GX service ambassador, @faker!

He participated in the SKT 5GX launching event this morning.#SKT #5GX #홍보대사_이상혁 pic.twitter.com/hzvrttyD0v

— T1 LoL (@T1LoL) April 3, 2019