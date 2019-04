Campeonato mundial do game Free Fire terá transmissão ao vivo

O campeonato mundial do game Garena Free Fire acontece no dia 7 de abril. A World Cup 2019, primeira do game, será realizada em Bangkok (capital da Tailândia).

A competição battle royale terá duas equipes brasileiras. Muito esperado pelos jogadores, o evento internacional também contará com transmissão ao vivo.

Em postagem no Facebook, nesta quinta-feira (04), a Garena informou sobre a livestream no Youtube. Confira a publicação:

