Estes são os 10 principais benefícios da Spirulina, alimento vegetal de alto valor biológico recomendado pela NASA

View this post on Instagram

🍃A Chlorella (microalga) e Spirulina (cianobactéria) crescem em água doce e há a presença de compostos fenólicos, além de altamente nutritivas. Possuem um conjunto de componentes nutritivos: gorduras boas, fibras, vitaminas, minerais e proteínas. 🍃A Spirulina é fonte de fitoquímicos, rica em vitaminas do complexo B e possui alto teor de ferro, rica também em zinco, cálcio e magnésio. 🍃Chlorella contém carotenoides e magnésio, tem ação antibacteriana, antioxidante. 🔆Auxilia na redução do colesterol e controle da glicemia. 🔆Ambas são substrato para a microbiota intestinal e potencializam a imunidade. 🍃Por serem fontes proteicas, são bastante utilizadas por pessoas veganas/vegetarianas. 🔆Falei muito delas esses dias atrás não foi? Na pós de março foi bastante discutido o assunto (são ótimas para imunidade) Postei que recebi da @oceandrop shot com chlorella e Spirulina, lembra? Pois bem… 🌱 . ❌Lembrando que é importante consultar o nutricionista para adequação de proteínas e vitaminas. #nutrição #nutricionista #nutricaoclinica #nutricaoesportiva #chlorella #chlorellaspirulina #spirulina #antioxidantes #imunidade #saude #ιnsταgrαns #вemequer