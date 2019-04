3 coisas que você deve parar de fazer se quer ser feliz

A felicidade pode depender de muitos fatores. No entanto, o psicólogo e autor Jeffrey Bernstein, identificou três hábitos que podem afastar a felicidade.

Descubra aquilo que você deve deixar de fazer para poder ser feliz neste texto traduzido e adaptado do portal Psychology Today:

1. Perseguir a felicidade fora de si mesmo

É preciso parar de olhar para a felicidade como algo fora de si. Esperar que uma nova compra traga a felicidade é algo equivocado.

É fácil acreditar que uma promoção no trabalho, aumento ou ser o funcionário do mês vai fazer você feliz, mas as a felicidade exclusivamente baseada em conquistas não dura muito.

2. Se comparar negativamente com os outros

Se você costuma se comparar com os outros frequentemente, vai acabar se sentindo miserável. Sempre haverá alguém melhor, mais cedo ou mais tarde.

A maioria dos atletas profissionais com expectativas saudáveis ​​sabe que suas conquistas e recordes notáveis ​​provavelmente serão quebrados um dia.

Nessa linha, comparar-se constantemente a um amigo, membro da família ou colega de trabalho aparentemente mais bem sucedido fará você se depreciar e se sentir vazio por dentro.

3. Não ser grato

Inúmeros estudos mostraram que ser grato leva à felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a sentir emoções mais positivas, aproveitar boas experiências, melhorar sua saúde, lidar com a adversidade e construir relacionamentos fortes.

Quanto mais você aproveitar aquilo que tem (versus o que você acha que deveria ter), mais feliz você ficará. Em vez de dizer: "Eu mereço ser feliz", que tal dizer: "Eu aprecio minha vida e valorizo ​​o que eu já tenho"?