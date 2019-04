O segredo que os homens guardam sobre as suas fantasias sexuais

As fantasias sexuais de cada pessoa podem ser íntimas e peculiares, mas uma pesquisa recente indica que os homens costumam manter esse assunto em segredo mais do que as mulheres.

De acordo com um estudo recente da Superdrug Online Doctor, mais de 45% dos homens entrevistados disseram que não são totalmente honestos sobre suas fantasias sexuais com o seu parceiro (a) atual, contra 41% das mulheres.

A mesma fonte também indicou que as mulheres são 14% mais propensas a ter fantasias sexuais com um desconhecido do que um ex ou um amigo. Já os homens, são mais propensos a cobiçar alguém que já conhecem.

“A ideia de ficar fisicamente com alguém que você não conhece pode parecer excitante e um tanto ousada. Você não precisa se preocupar em conhecer um ao outro ou qualquer uma das complicações que acompanham um relacionamento real; essa fantasia pode ser puramente física”, apresentou o relatório.

Quase 30% das mulheres entrevistadas disseram que suas fantasias envolvem estranhos, enquanto 19,7% disseram que pensaram em um amigo e 18,7% disseram que ainda sonham com um ex. Enquanto isso, 25,9% dos homens cobiçam estranhos, 20% fantasiam com amigas e 20,6% desejam um “remember” com alguma ex.

Os números também mostraram que 70% dos entrevistados acreditam que seus parceiros têm fantasias sexuais com outras pessoas. Os especialistas ainda observaram que quando o assunto é sexo, fantasiar sobre alguém que não seja seu parceiro pode ser “um estímulo sexual perfeitamente normal”.