Os signos do zodíaco que valorizam mais as ações do que as palavras

Alguns signos do zodíaco consideram que os gestos e ações são muito mais importantes do que as palavras. Confira se você está nesta lista:

Áries

Competitivo e assertivo, o ariano está muito mais ligado às ações do que conversas e promessas. As palavras não significam muito para eles e, quando ama, espera que seu parceiro não só seja recíproco, como também não tenha medo de dar o primeiro passo.

Leão

O leonino gosta de ser mimado e se sentir importante, mas isso tem muito mais a ver com ações do que com apenas elogios. As palavras podem parecer vazias quando eles não enxergam as mesmas intenções nas ações dos outros. São sensitivos e podem sentir a falta de sinceridade de longe.

Reprodução / Tumblr

Virgem

O virginiano valoriza muito as palavras, mas ainda mais as ações. Para eles, os gestos têm muito a ver com o quanto uma pessoa se importa com a outra e a relação de lealdade entre elas. O virginiano pode até cair na “lábia” de alguém, mas geralmente sai muito rápido desta situação.

Capricórnio

O capricorniano é bastante tradicional nas suas relações e considera que as ações – especialmente as de reciprocidade – são muito importantes. Eles adoram construir tradições com as pessoas que amam baseadas em gestos que para eles são muito significantes.