Os signos que não sabem lidar com o drama das pessoas e podem se afastar delas por isso

Alguns signos do zodíaco não se sentem comovidos com o drama alheio. Além disso, eles costumam não lidar muito bem com essa situação e podem se afastar daqueles que escolhem manter esse comportamento.

Confira se você está na lista:

Capricórnio

Este signo pode até ser dramático, mas ele não sabe lidar quando essa atitude parte dos outros. Ele costuma se sentir irritado com o exagero, não se sensibiliza e pode pegar uma implicância permanente de quem se comporta desta forma.

Aquário

Este signo é observador e pode até prestar bastante atenção quando alguém faz drama ao seu lado, analisando a situação e tirando conclusões. No entanto, quando as pessoas usam este comportamento pra cima dele, é bem possível que além do outro perder pontos na sua consideração, ele também acaba se afastando o mais rápido possível.

Sagitário

O sagitariano pode até ser dramático em algumas situações, mas ele tem consciência disso e pode usar como uma forma de manipulação. Tudo isso faz com que ele se incomode ainda mais com o drama e não saiba lidar com esta atitude quando parte dos outros. É comum que sua opinião não seja influenciada por uma “cena” e ele ainda pode evitar o contato com pessoas que agem assim.