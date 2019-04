NASA divulga fotografia espetacular da Estação Espacial em frente à Lua

Usando um timing preciso, a plataforma espacial orbitando a Terra foi fotografada em frente à lua parcialmente iluminada no mês passado.

A imagem, divulgada pela agência espacial nesta semana, foi tirada em solo americano. O resultado foi compartilhado no Twitter.

Segundo a instituição, a duração do trânsito da Estação Espacial Internacional em toda à Lua foi de cerca de meio segundo.

A cratera brilhante Tycho é visível no canto inferior esquerdo, bem como um terreno comparativamente áspero e áreas relativamente lisas. Confira:

The space station was photographed in front of a partially lit gibbous Moon last month from Palo Alto, Calif. with an exposure time of only 1/667 of a second. #apod | https://t.co/c4kXXiXbV5 pic.twitter.com/VMgq43jP3f

— Intl. Space Station (@Space_Station) April 3, 2019