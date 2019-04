Macacos transgênicos demonstram desenvolvimento cerebral muito próximo ao de humanos

Engenharia genética já é realidade há muito tempo. Um grupo conjunto de cientistas americanos e chineses inseriu um gene específico capaz de recriar o desenvolvimento cerebral humano em um grupo de macacos.

De acordo com o portal estrangeiro RT News, foram ‘desenvolvidos’ 11 macacos transgênicos, oito macacos de primeira geração e três de segunda geração. O gene humano Microcefalina (MPCH1) foi inserido e ele é fundamental no crescimento e maturação do cérebro.

Inclusive, mutações nesse gene são responsáveis pela microcefalia, condição que se tornou conhecida no Brasil por conta do surto de Chikungunya dos últimos anos.

Os cientistas usaram imagens de ressonância e amostras de tecido neural para poder comparar o desenvolvimento dos primatas. E, segundo o resultado da pesquisa, os macacos mostraram um padrão de maturação cerebral mais parecido com o de humanos.

O cérebro humano demora muita mais tempo para se desenvolver e para criar mais ligações refinadas entre os neurônios. Isso também foi possível ser observado, segundo a equipe de cientistas pôde observar.