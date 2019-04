Latam oferecerá proposta de reestruturação para a Avianca Brasil

View this post on Instagram

No corras, B787-9! Queremos admirarte lentamente ❤️ . Não corre não, B787-9! A gente quer te admirar devagar 😍 . Slow down, B787-9! We want to take our time admiring you ✈️ . 📷 @rafa_furius . #VamosLATAM #SomosLATAM #LATAMGram #WeAreLATAM #LATAM #aviation #spotter #avgeek #avporn #instaplane #aviationlovers #airplane #aviationlife #airplaneworld #aviationdaily #aviationphotography #plane #dailyplane #justaviation #aircraft #boeing787 #787 #boeing