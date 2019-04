Diabetes: Este alimento é capaz de controlar o nível de glicose no sangue em pouco tempo

A principal briga do diabético é ter que adequar a dieta a um desiquilíbrio metabólico. Quando mexem com os hábitos, toda e qualquer mudança é mais complicada. Mas, para o diabético, isso pode ser a diferença entre uma vida com qualidade ou um futuro cheio de complicações.

Especialistas aconselham aumentar a ingestão de frutas, verduras, vegetais e proteínas e reduzir o consumo de sal e gordura e, principalmente, de alimentos processados e com adição de açúcar.

Alguns alimentos podem fazer trabalhar a favor do metabolismo diabético, e, neste caso, estamos falando do ovo.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Centro Nacional de Informação Biológica (NCBI), pessoas que comiam ovos pela manhã, como parte de uma dieta rica em proteínas, mostraram melhoras significativas nos níveis de açúcar do sangue.

De acordo como o NHS (Serviço de Saúde do Reino Unido), ovos são alimentos essenciais na deita de um portador da diabetes tipo 2. Além de ser rico em proteína, eles são ricos em minerais essenciais como a vitamina B12 e ferro.