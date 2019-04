Companhia Lufthansa anuncia nova rota São Paulo – Munique para dezembro deste ano

A Lufthansa anunciou nesta quarta-feira (3) a sua mais nova rota no continente. A partir de 2 de dezembro de 2019, a companhia voltará a realizar voos entre São Paulo e Munique a bordo do Airbus A350-900.

A empresa oferecerá três voos semanais de Guarulhos para o hub da empresa em Munique (Alemanha). Os voos partirão do aeroporto de Guarulhos às terças, sextas e domingos às 19h, chegando no Aeroporto Munique-Franz Josef Strauss na manhã seguinte.

É com grande alegria que que anunciamos que a partir de 02 de Dezembro de 2019 voltaremos a conectar São Paulo e Munique com voos diretos, três vezes por semana, a bordo do moderníssimo Airbus 350-900!

Estávamos com saudades de MUC! Wir haben MUC vermisst! pic.twitter.com/RugC0nuF03 — Lufthansa_BR (@Lufthansa_BR) April 3, 2019

Atualmente, o Lufthansa Group opera um total de 23 voos semanais partindo do Brasil, sendo que, com a rota para Munique, este número passará para 26 voos por semana.

"A plena confiança na recuperação da economia brasileira nos levou a decidir pelo relançamento dos voos diretos entre Munique e São Paulo. Estamos certos de que voos adicionais contribuirão para estimular novas demandas nos setores de negócios e lazer, facilitando ainda mais a conexão entre as duas cidades", disse Tom Maes, Diretor Senior de Vendas do Lufthansa Group para a América do Sul.

Isso mesmo, acertaram aqueles que disseram que vamos ter uma nova rota entre Brasil e a Europa! 😱💙 Qual será? pic.twitter.com/3gTR1qxoGF — Lufthansa_BR (@Lufthansa_BR) April 3, 2019

Experiência a bordo

O A350-900 é a aeronave de longa distância mais avançada e ecológica atualmente. Consome 25% menos querosene, produz 25% menos emissões de gases e é significativamente mais silenciosa na decolagem.

A aeronave acomoda 293 passageiros em três classes de serviços com 48 lugares na Business Class, 21 na Premium Economy e 224 na Economy Class.

Pensamento matutino deste A350-900: “Hoje vai ser um grande dia”!

O motivo? Não podemos dizer… ainda. pic.twitter.com/yjfs3gyVSy — Lufthansa_BR (@Lufthansa_BR) April 3, 2019

Conexões e destinos

O Aeroporto Internacional de Munique é o primeiro aeroporto cinco estrelas da Europa. O Terminal 2 (T2) é o hub exclusivo do Lufthansa Group e de suas companhias aéreas parceiras. Além de ser um dos principais hubs, Munique se tornou um importante destino de lazer e negócios na Europa.

